Мыши бегают по коридору и не боятся людей

В редакцию 76.ru написал читатель с просьбой разобраться в проблеме. В здании мировых судей в Дзержинском районе ярославна Елена Филиппова сфотографировала здоровенных крыс. Организация находится на улице Громова, дом № 52, корпус 2.



— В здании мировых судей бегаю «тушканчики»! И они совсем не боятся людей, а начальство на это никак не реагирует, отвечая, что к суду они никакого отношения не имеют! Как такое может быть? — возмущается Елена.



Как стало известно 76.ru, здание, в котором находятся мировые судьи, пристроено между двумя старыми жилыми домами с мусоропроводами. Агентство, которое обслуживает организацию, регулярно проводит плановую и внеплановую дератизацию. Но мыши всё равно появляются. Они в любой момент могут перебежать в соседние жилые дома.



Крысиная проблема существует во многих домах Ярославля. И грызуны совсем перестали бояться. Что делать, если в подъезде родного дома вас встречает не аромат пирога, а отвратительная жирная крыса.