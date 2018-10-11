Фоторобот составил очевидец ограбления

Стало известно, какую сумму похитил грабитель из брагинского отделения «Почты России».



— Мужчина украл около 1,3 миллионов рублей, — сообщил 76.ru источник, близкий к правоохранительным органам.



Тем временем полиция составила фоторобот подозреваемого. В распоряжении нашей редакции появилось подробное описание грабителя.



Мужчине на вид 28–30 лет, рост 180 сантиметров, чёрные волосы, тёмно-карие глаза. Над верхней губой слева, возможно, есть родинка диаметром около трёх миллиметров. Был одет в спортивную тёмно-синюю куртку на молнии с воротом и капюшоном, спортивные штаны чёрного цвета и чёрные кроссовки.



Напомним, грабитель ворвался в отделение «Почты России» на улице 1905 года в Брагино. Он забрал деньги, угрожая предметом, похожим на пистолет.

