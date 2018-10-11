Ягодные плантации обустроят в Ростовском районе

В Ярославской области впервые собираются в промышленных масштабах выращивать ягоды: малину, землянику и жимолость. Ягодные плантации обустроят в Ростовском районе.





— Раньше в Ярославской области промышленным производством ягод в открытом грунте не занимались, — рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Это будет пилотный проект не только для нашего региона, но и для всей северной части Центральной России. На первом этапе инвестор планирует выращивать садовую землянику, а затем, когда площадь плантаций увеличится, приступит к производству малины и жимолости.



Сейчас в Ярославской области продаются ягоды, привезённые в основном из-за рубежа. Выращенные в Ростовском районе земляника и малина должны заменить импортные продукты и обеспечить не только местное производство и рынки, но и соседние регионы.



На первом этапе инвестор собирается вложить в проект 100 миллионов рублей. Планируется, что благодаря ему появится около ста новых рабочих мест.



Импортный картофель тоже решили заменить российским. В Крыму выделили 500 гектаров под выращивание разных сортов картофеля для Ярославской области.

