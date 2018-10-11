Авария случилась в Ярославском районе

Вчера вечером на дороге в Прусово в Ярославском районе произошло ДТП — «Форд» столкнулся с лосем. За рулём сидел 38-летний мужчина. От удара с животным машину вынесло на обочину. Автомобиль влетел в дерево.

В этот момент в машине находилась семья водителя — жена и двое детей — шести и одиннадцати лет.

— Пассажиры получили ушибы, нуждаются в амбулаторном лечении, — рассказали в УМВД по Ярославской области.