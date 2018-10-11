Мама и два ребенка пострадали в ДТП с лосем: семья в больнице
11 октября 2018 09:30
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Вчера вечером на дороге в Прусово в Ярославском районе произошло ДТП — «Форд» столкнулся с лосем. За рулём сидел 38-летний мужчина. От удара с животным машину вынесло на обочину. Автомобиль влетел в дерево.
В этот момент в машине находилась семья водителя — жена и двое детей — шести и одиннадцати лет.
— Пассажиры получили ушибы, нуждаются в амбулаторном лечении, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Фото: Александра Савельева
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