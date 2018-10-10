Николай Родионов пропал 17 сентября

Почти месяц в Ярославле ищут пропавшего 53-летнего Николая Родионова. Мужчина ушёл из дома в Дзержинском районе 17 сентября и больше не возвращался.

— Старушка-мать очень переживает и ищет сына, подключив для этого социального работника, которая ей помогает по хозяйству, — рассказали волонтёры поискового отряда «Партизан».



Приметы мужчины следующие: рост 170 сантиметров, вес около 65 килограммов, худощавый с короткой стрижкой и светлыми волосами, со светлыми усами. На нём были тёмная куртка, светлые брюки, ботинки в виде кроссовок.

Если вы что-то знаете о его местонахождении, сообщите по телефонам: 55-21-93, 55-02-02 или 8-930-1-165-165.