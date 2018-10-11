Ярославец называет себя Тарзаном

Спортсмен из Ярославля 20-летний Александр Маланичев решил показать, как нужно тренироваться с наступлением осени. И записал опасный ролик, которым удивил своих подписчиков.

Ярославский Тарзан (как он называет себя сам) занимается в стиле воркаут уже три года и владеет своим телом на все 100%.

— Погода с каждым днём всё хуже. Но продолжаем тренироваться вопреки осенней депрессии, — подбадривает подписчиков Александр.

И публикует видео с опасными трюками: спортсмен стоит на руках на опоре моста в Угличе. А потом висит в стойке везде, где только можно зацепиться руками.

— Может, кому-то мои видео станут мотивацией, — считает Александр Маланичев.