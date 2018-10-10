В Ярославле живёт немало владельцев «Волги»

10 октября — знаменательная дата для советского автопрома. Именно в этот день в 1956 году с конвейера Горьковского автомобильного завода сошли первые экземпляры ГАЗ-21 «Волга». Автомобиль серийно производили до 1970 года в нескольких десятках модификаций.

И сегодня «Волга» нередко встречается на дорогах. Так, Ярославль попал в число городов, где проживает больше всего владельцев этой машины.

— Самой популярной моделью в городе оказался ГАЗ-3110 «Волга» — 38% предложений этой марки доступно на «Юла Авто» в Ярославле, — рассказали создатели сервиса. — На втором месте — ГАЗ-31105 с долей в 32%. Замыкает тройку самых популярных модификаций легенды ГАЗ-31029 с 16% предложений.

Самую дорогую машину ярославский владелец готов продать за 300 тысяч рублей. Это машина серии ГАЗ-21, раритетного вида. В среднем «Волгу» продают за 68 тысяч рублей. За эти деньги можно купить 18-летнюю машину. Самый дешёвый автомобиль — ГАЗ-31029 — отдают за 39 тысяч рублей, этой машине уже 23 года.

Кстати, в первый год выпуска купить «Волгу» можно было за 17400 рублей (по ценам до денежной реформы 1961 года). Позже цена на машину составляла уже от 5 100 за обычную модель первой серии до 6 455 рублей за экспортный вариант образца 1965 года.

Ну а самая дорога «Волга» сегодня продаётся в Москве. Это модель 1965 года выпуска с пробегом в 100 тысяч километров. Её отдают за 3,2 миллиона рублей.