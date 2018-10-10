«Готовьтесь к чрезвычайным ситуациям»: синоптики предупредили о надвигающейся на Ярославль непогоде
10 октября 2018 17:34
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Синоптики предупредили ярославцев, что в ближайшее время должна резко испортиться погода. По данным ярославского гидрометцентра, сегодня и завтра ожидается усиление ветра порывами до 15 м/с.
— Есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линий электропередачи, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабо укрепленных и широкоформатных конструкций, — говорится в экстренном предупреждении МЧС России по Ярославской области.
Накануне мы уже давали прогноз погоды на октябрь и сообщали, к каким сюрпризам готовиться.
Фото: Александра Савельева
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