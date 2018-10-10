Подросток уже неделю не появляется дома

Вчера поисковики отряда «ЯрСпас» объявили в розыск 15-летнего Алексея (имя изменено. — Прим. ред.). Подросток неделю назад ушёл из дома в Брагино. Он был одет в парку цвета хаки, чёрные джинсы и чёрные кроссовки. С собой взял два рюкзака. У подростка карие глаза, светлые крашенные волосы, выбриты виски и «тоннели» в ушах. Также на левом предплечье руки татуировка.



76.ru связался с отцом Алексея, который сейчас живёт в другом городе. Он сообщил, что в розыск заявила мама подростка.



— Он никуда не пропал, Я вчера разговаривал с ним по телефону. С сыном связь держу и с инспектором отдела по делам несовершеннолетних по этому вопросу общаюсь. Лёша пока живёт отдельно от матери, ходит в школу, а ещё и работает, — рассказал отец подростка Андрей.



Мы также связались с дядей подростка. Он рассказал, что племянник уже два года как живёт в Ярославле, сюда он переехал вместе с матерью из Архангельска. Родители Лёши никогда не жили вместе. Отец с бабушкой и дедушкой остались на родине, и папа хочет увести сына обратно, когда найдёт работу. Со слов дяди, у парня начались большие проблемы с учёбой.



— Да он просто разругался со своей матерью и ушёл из дома. Сейчас у друзей живёт. Мама у него неуравновешенная: постоянно писала мне, моему брату гадости, и моим родителям тоже. Так что я её заблокировал и вообще с ней давно не общаюсь, — рассказал дядя мальчика Вячеслав.



В полиции также подтвердили, что беспокоиться за подростка не надо.



— Мальчик выходит на связь. По каким-то непонятными причинам у него нет желания возвращаться домой. С мамой мальчика мы не связывались, так как это не в ходит в наши должностные полномочия, — рассказали в полиции.



Друзья пропавшего мальчика уверены, что с ним все хорошо, некоторые видели его вчера вечером. 76.ru узнал, что сейчас Лёша живёт у своей подруги. Мы решили поговорить с ним лично.



— Со мной все прекрасно. Просто мать всеми силами не даёт мне жить. Это долгая история, полная разочарования и излишнего материнского неумелого контроля.



Он рассказал, что у мамы тяжелый характер, и домой он больше не вернется.



— Я живу вполне себе в хороших условиях. Буду очень благодарен, если объявления о пропаже уберут.

