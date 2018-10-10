В Ярославской области купили почти полмиллиона вакцин

В этом году половине жителей области сделают бесплатную прививку от гриппа. Областной департамент здравоохранения закупил 562 840 вакцин «Совигрипп», из этого количества 102 тысячи прививок предназначены для детей.

— Вакцина хорошо себя зарекомендовала, она отечественного производства и борется с основными штаммами гриппа, — уточняют в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области. — Это препарат последнего поколения с пониженным содержанием антигена, но с иммуномодулятором. «Совигрипп» легко переносится и повышает сопротивляемость организма не только к гриппу, но и к другим вирусным инфекциям. Противопоказание — аллергическая реакция на куриный белок. Вакцина широко применяется на территории Ярославской области и дает хороший иммунитет. После нее не зафиксировано ни одного осложнения.



Из неспецифической профилактики, без прививки, врачи предлагают чаще проветривать помещения, мыть руки, есть чеснок и лук, а также продукты, богатые витамином С, сохранять физическую активность и избегать мест массового скопления людей.

Сделать прививку бесплатно можно в поликлинике по месту жительства. Проконсультироваться о прививках и вакцине можно в управлении Роспотребнадзора по телефонам: 8 (4852) 73-26-95, 73-73-92, 73-81-65, 73-75-61, 73-34-57.