Детали от машин валяются на дороге
Детали от машин валяются на дороге

На проспекте Октября произошло сразу две аварии. Рядом с «Гипродвигателем» столкнулись ВАЗ-2114 и «Ауди». Детали от машин разбросало по всей проезжей части. Больше всего досталось именно отечественному автомобилю. Уже к этой минуте там образовалась внушительная пробка.

- Водитель ВАЗа сидит в машине. Видимо, не пострадал. Остальных не видно. Похоже, в машине скорой, - рассказал нам очевидец Сергей Канатьев.

Из-за аварии соберётся большая пробка
Из-за аварии соберётся большая пробка
У ВАЗа снесена почти вся передняя часть
У ВАЗа снесена почти вся передняя часть

На месте также работают полицейские.

Другая авария произошла буквально в 50 метрах от этого столкновения, но уже в сторону центра.

- Буквально через пару минут проспект октября встанет в обе стороны, - рассказывают очевидцы.

Напомним, буквально час назад на Московском проспекте произошло серьёзное ДТП: под колёса «Вольво» попала девушка.