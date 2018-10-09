Детали от машин валяются на дороге

На проспекте Октября произошло сразу две аварии. Рядом с «Гипродвигателем» столкнулись ВАЗ-2114 и «Ауди». Детали от машин разбросало по всей проезжей части. Больше всего досталось именно отечественному автомобилю. Уже к этой минуте там образовалась внушительная пробка.



- Водитель ВАЗа сидит в машине. Видимо, не пострадал. Остальных не видно. Похоже, в машине скорой, - рассказал нам очевидец Сергей Канатьев.



Из-за аварии соберётся большая пробка

У ВАЗа снесена почти вся передняя часть

На месте также работают полицейские.



Другая авария произошла буквально в 50 метрах от этого столкновения, но уже в сторону центра.



- Буквально через пару минут проспект октября встанет в обе стороны, - рассказывают очевидцы.



Напомним, буквально час назад на Московском проспекте произошло серьёзное ДТП: под колёса «Вольво» попала девушка.

