Сразу две аварии на проспекте Октября: движение встанет в обе стороны
На проспекте Октября произошло сразу две аварии. Рядом с «Гипродвигателем» столкнулись ВАЗ-2114 и «Ауди». Детали от машин разбросало по всей проезжей части. Больше всего досталось именно отечественному автомобилю. Уже к этой минуте там образовалась внушительная пробка.
- Водитель ВАЗа сидит в машине. Видимо, не пострадал. Остальных не видно. Похоже, в машине скорой, - рассказал нам очевидец Сергей Канатьев.
На месте также работают полицейские.
Другая авария произошла буквально в 50 метрах от этого столкновения, но уже в сторону центра.
- Буквально через пару минут проспект октября встанет в обе стороны, - рассказывают очевидцы.
Напомним, буквально час назад на Московском проспекте произошло серьёзное ДТП: под колёса «Вольво» попала девушка.