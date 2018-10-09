Озеро разлилось на пять с лишним тысяч квадратных метров

Появились новые подробности по «нефтяному» озеру в Красноперекопском районе Ярославля. Прокуратура Ярославской области нашла трубу, откуда нефтепродукты вытекли на почву. Она проходит под железнодорожными путями вблизи станции Новоярославской. Нефтепродукты попали в эту трубу из частично разрушенного колодца. Как сообщили в прокуратуре, при осмотре места эксперты выяснили, что с другой стороны колодца проходит отверстие трубопровода, ведущего к смотровому колодцу промышленно-ливневой канализации предприятия «Славнефть-ЯНОС».



Корреспондент 76.ru связался с пресс-службой «Славнефти».



— Мы пока не в курсе этой информации, будем изучать материал, — рассказали в пресс-службе предприятия.



Эксперты обнаружили в сточных водах большое содержание химических элементов, железа и нефтепродуктов, которые нанесли вред почве и ухудшили её качество.



— В настоящее время по уголовному делу устанавливаются лица, виновные в загрязнении окружающей среды, виновным грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.



Напомним, что опасный водоём нашли местные жители. Клик о помощи сразу же бросили общественники-экологи. 24 августа 76.ru вёл трансляцию с токсичного места, куда съехались эксперты из разных ведомств. За месяц водоём стал еще шире. Насколько он опасен — читайте в нашем репортаже.