Полиция поймала молодого человека с поличным

26-летний ярославец решил подняться на незаконном бизнесе. В августе он открыл подпольный игорный зал в Брагино. Поставил компьютеры и проводил азартные игры. А чтобы сэкономить на персонале, работал там администратором и параллельно охранником. Но спустя некоторое время предпринимателя всё же арестовали.



— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд города Ярославля для рассмотрения по существу, — рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по Ярославской области.



Не так давно в Рыбинске поймали молодого парня, открывшего игорный зал прямо у себя дома. А как устроен игорный бизнес в Ярославле, читайте в нашем расследовании.

