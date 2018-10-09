На проспекте Авиаторов много недоделок

Ремонт самой важной дороги Заволжского района не успевают закончить в срок. Об этом сегодня заявили власти. Официально срок контракта на ремонт проспекта Авиаторов заканчивается 10 октября. Но у подрядчика осталось ещё много работы на дороге.

— Есть небольшое отставание от графика, — объяснил заместитель председателя правительства Ярославской области Виталий Ткаченко. — Это произошло из-за того, что появились дополнительные работы, которые должен выполнить подрядчик: они составляют более 20 процентов от контракта. Принято решение дать компании еще 6–7 дней на завершение проекта.

Кстати, сам Виталий Ткаченко увольняется и уезжает из Ярославской области.