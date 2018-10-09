ДТП произошло сегодня утром

Стали известны подробности сегодняшнего ДТП, в которое попал школьный автобус. Мама одного из учеников стала свидетельницей аварии.



Сын Анны Чирковой как раз сел в автобус. Анна ещё не успела уйти домой.



— Впереди автобуса ехала легковушка, и сзади тоже. Их всех решил обогнать водитель «Ленд-Крузера». Он пошёл на обгон, но не рассчитал. Навстречу ему ехала фура, а водитель внедорожника не успевал завершить манёвр. Деваться ему было некуда, поэтому он начал снова перестраиваться в свою полосу и врезался в автобус. Дети все были пристёгнуты, поэтому никто не пострадал. Но они были очень напуганы, — рассказала Анна.



По её словам, сначала было такое ощущение, что водитель «Тойоты» попытался скрыться с места ДТП. Ведь он остановился в 200 метрах от места аварии. И у иномарки, и у автобуса есть небольшие повреждения.



— Водитель «Ленд-Крузера» — мужчина в возрасте. С ним была пассажирка, — рассказала Анна.



Напомним, ДТП произошло сегодня утром в Гаврилов-Ямском районе.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

