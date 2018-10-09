Женщина отдала ребёнка сразу после выписки из роддома

Неоднозначная история произошла в Ярославле.



35-летняя женщина, которая еле сводила концы с концами, решила продать своего ребёнка.



Семья, которая не могла иметь детей, случайно познакомилась с этой женщиной. Супруги уже давно стояли в очереди на усыновление. Ждать можно было ещё бесконечно. Тогда они решились на отчаянный шаг. Предложили новой знакомой: отдай малыша нам, как только он родится. Пообещали хорошо заплатить. Женщина согласилась. У неё уже есть один ребёнок. Содержать второго она была не в состоянии.



— В марте 2018 года после выписки из родильного отделения одной из больниц мать передала новорождённую девочку усыновителям. В отношении 35-летней женщины возбуждено уголовное дело по факту торговли несовершеннолетними, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.



Как нам стало известно, сейчас девочка по-прежнему находится в приёмной семье.

