Кое-кто не обращает внимания на сигналы светофора

Мы продолжаем нашу рубрику «Я лихачу, как…». На этой раз героем стал водитель одной очень известной в нашей городе службы такси. Нарушитель попал на камеры видеорегистратора. Кадры прислал нам наш читатель. Водитель такси, лихо объехав несколько машин, промчался на красный свет. Его не смутили ни пешеходный переход, ни искусственная неровность.

— Это Суздальское шоссе, недалеко от поликлиники РЖД, — рассказала Вера Левина, приславшая кадры нам редакцию.



В настоящее время за проезд на красный свет вам грозит штраф в размере 1000 рублей. Если нарушение будет совершено повторно, размер штрафа увеличится до 5000 рублей. Кроме того, вас могут лишить прав на срок до полугода.



Ещё один лихач попался нашему другому читателю — Александру Махову. Водитель на белом «Рено» долго стоял с включённым правым поворотником на пересечении проспекта Октября и улицы Победы, но повернул налево.

— Напоминаем, для того, чтобы привлечь водителя к ответственности, на фотографии должно быть видно дату и время совершения нарушения, — уточнили в УГИБДД по Ярославской области.



Дорогие читатели, мы ждём от вас новые кадры злостных нарушений ПДД. Напоминаем, все они отправятся в ГИБДД.

