Пенсионер отстал от родственников

Гаврилов-Ямские полицейские на руках вынесли из леса потерявшегося грибника. 72-летний мужчина заблудился в лесу 7 октября. Он пошёл в лес в районе деревни Козлово Ростовского района вместе с родственниками, но отстал от них и заблудился. К счастью, с собой у него был сотовый. Грибник сам позвонил в полицию. Он сказал, что сильно ослаб и не может дальше идти, потому что у него больные ноги.



Полицейские, пройдя около пяти километров пешком, смогли разыскать заблудившегося пенсионера.



— Мужчину, который не мог идти, на руках вынесли из леса. К тому моменту пенсионер уже сильно замёрз. Его отвели домой. Его жизни ничего не угрожает, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



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