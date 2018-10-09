Александр Черепанин был в муниципалитете прошлого созыва и вернётся вновь

В муниципалитете Ярославля спустя год работы произошло обновление. Сюда придут работать новые депутаты. Они займут два освободившихся места, после того как представители партий «Единая Россия» и КПРФ — Андрей Щенников и Алексей Филлипов избрались в сентябре в областную думу.

— На заседании Избирательной комиссии города Ярославля были приняты решения о передаче вакантных мандатов депутатов муниципалитета седьмого созыва зарегистрированным кандидатам в депутаты из единых списков кандидатов по единому избирательному округу, — сообщили в избиркоме.

На вакантные места партии определили новых представителей. От «Единой России» в муниципалитет придёт 51-летний Александр Черепанин. Он уже был депутатом муниципалитета в прошлом созыве, ему не хватило голосов, чтобы попасть в этот. Он также возглавлял городскую дирекцию спортивных сооружений, являясь руководителем всех спортивных комплексов, которые принадлежат Ярославлю. В свободное от работы время депутат любит гонять на крутом байке.

Партию КПРФ представит в муниципалитете 70-летний Георгий Колпаков. В этом году он вышел на пенсию после 47 лет работы в педагогическом университете на кафедре теории и истории педагогики. Георгий Колпаков также работал в сельских и городских школах учителем истории, и всю свою жизнь посвятил образованию. Сейчас он занимается воспитанием внуков.

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