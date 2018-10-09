Водитель «Нивы» влетел в фуру, которая припарковалась с нарушением на обочине

Выезд из Дзержинского района Ярославля этим утром перекрыла тройная авария. У торгового центра «Омега» внедорожник «Нива-Шевроле» налетел на фуру, гружёную автомобилями. Перевозчик встал прямо под знаком «остановка запрещена».

Внедорожник развернуло от удара поперёк правой полосы, и в это время в него въехал ВАЗ.

— Водитель, увы, не был пристегнут, разбил головой лобовое, — рассказывает о пострадавшем в «Ниве» свидетель произошедшего Александр Серяков. — Я на трамвае ехал. Печально, что много кто ехал мимо в первые секунды после аварии.

Из-за аварии оказалась перекрыта правая полоса Ленинградского проспекта в сторону центра, что перекрыло движение общественному транспорту.

— Троллейбусы встали. Правая полоса перекрыта у заезда к «Омеге», там авария. Ищите объезд, — рассказывает Наталья Папушина.

Водитель внедорожника разбил голову

Этим утром сразу три проспекта в Ярославле встали в огромные пробки.