Машины оценили в 925 тысяч рублей

Судебные приставы арестовали машины, принадлежащие ярославской строительной компании, руководство которой уклонялось от уплаты налогов. Сумма получилась внушительная — более 47 миллионов рублей. При этом письма из налоговой службы приходили регулярно.



— В связи с тем, что должник погашать задолженность не спешил, пристав выехал в организации и арестовал имущество: два грузовых и легковой автомобили, а также трактор. Предварительная оценка арестованного составляет 925 тысяч рублей. Если долг не будет погашен, то имущество реализуют, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.



Ранее 76.ru рассказывал о том, как четырёхлетнему мальчику из Ярославля пришло письмо из налоговой службы.