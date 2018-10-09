Эксперты подсчитали, сколько получает среднестатистический ярославец

Ярославль попал в список 100 крупнейших городов России по уровню зарплат. Чтобы исследование было максимально прозрачным, эксперты рассчитали соотношение средних зарплат в городах и стоимость стандартного потребительского набора. И результаты не очень хорошие.

Возглавил список Южно-Сахалинск. Там люди в среднем получают почти по 82 тысяче рублей.



— Самые высокие зарплаты зафиксированы в Москве, Салехарде, Сургуте, Ханты-Мансийске и Южно-Сахалинске, — рассказали эксперты из РИА «Новости».



Ярославль опередил соседние области по уровню зарплат

Ярославль оказался на 58-м месте. Средняя чистая зарплата у нас — примерно 35 тысяч рублей. Наши соседи оказались ниже в рейтинге. 63-е место заняла Тверь, Вологда — 66-е, Кострома — на 82 месте, Владимир — на 86-м, а Иваново вообще заняло 94-е место. Средняя зарплата там чуть больше 27 тысяч.



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