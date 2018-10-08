Елена Летучая была сильно удивлена необычным подарком

В инстаграме известной ярославской телеведущей Елены Летучей появилось фото необычного торта. Друзья Елены заказали ей огромный торт в виде горы мусора и подписали «Без мусора в головах!» и «#Чистаястрана». На верхушке кулинарного изделия стоит фигурка самой телеведущей в красном платье. Кстати, в этом же образе она была на полигоне «Скоково», когда снимала свой фильм про мусор для федерального канала. Чуть ниже воткнута фигурка фотографа.

— Спасибо, мои хорошие, за сюрприз и за любовь! Она взаимна! — написала телеведущая под видео.



Елена Летучая очень часто мелькает в телевизоре. Недавно она стала лицом ещё двух шоу.