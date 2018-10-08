Удар оказался настолько сильным, что пострадавший перелетел через машину

Ярославец Василий Синёв ищет свидетелей аварии, в которой он оказался пострадавшим. 4 октября на Тутаевском шоссе водитель на иномарке сбил его прямо на пешеходном переходе у остановки «Улица Елены Колесовой». Всё произошло около 19:30.

— Меня перебросило через машину, я не сразу смог встать, было трудно дышать, — рассказывает пострадавший Василий Синёв. — Водитель подошёл ко мне, я попросил его вызвать скорую и ДПС, так как сам был без телефона. А также с его телефона позвонил брату, который живёт неподалёку. Но вместо скорой и ДПС через несколько минут приехали три машины родственников водителя. Целый аул.

Скорую пострадавшему 32-летнему мужчине вызвал его брат. У мужчины шла кровь из рваных ран на руках и ногах. В больнице ему зашивали раны, которые достигали 10 сантиметров, ярославец получил сотрясение мозга, сильный ушиб рёбер.

— Я уже обсудил с юристом эту ситуацию, пойду на дополнительную медицинскую экспертизу, зафиксировать травмы. А потом в суд, исковое заявление уже подготовлено. Будем взыскивать материальный ущерб — у меня от одежды просто ничего не осталось. И я понёс затраты на лечение, — рассказал Василий Синёв. — Буду надеяться, что найдутся неравнодушные, кто мог видеть случившееся.