Синоптики прогнозируют, что вслед за заморозками придёт тепло

Сегодня в Ярославле синоптики обнаружили довольно редкое для этих мест природное явление: так называемый обратный ход температур. Если обычно минимальная температура наблюдается ночью, а днём воздух теплеет, то на этот раз максимальные показания термометров пришлись на ночные часы, а днём похолодало. В это же время метеорологи сообщают, что это ненадолго.

— Заморозки в регион пришли ненадолго, — прогнозируют специалисты центра «Фобос». — Скоро в центре России наступит второе бабье лето, и станет заметно теплее.



Ранее мы уже писали, что в Ярославле потеплеет до +16 °C и когда это произойдёт.

