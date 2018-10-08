Обратный ход температур: в Ярославле зафиксировали редкое природное явление
8 октября 2018 17:07
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Сегодня в Ярославле синоптики обнаружили довольно редкое для этих мест природное явление: так называемый обратный ход температур. Если обычно минимальная температура наблюдается ночью, а днём воздух теплеет, то на этот раз максимальные показания термометров пришлись на ночные часы, а днём похолодало. В это же время метеорологи сообщают, что это ненадолго.
— Заморозки в регион пришли ненадолго, — прогнозируют специалисты центра «Фобос». — Скоро в центре России наступит второе бабье лето, и станет заметно теплее.
Ранее мы уже писали, что в Ярославле потеплеет до +16 °C и когда это произойдёт.
Фото: Александра Савельева
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