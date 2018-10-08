Мальчик жил на 11-м этаже на проспекте Фрунзе

В пятницу вечером, 5 октября, в Ярославле из окна 11-го этажа выпал подросток. Всё произошло в доме во Фрунзенском районе.



16-летний Сергей (имя изменено. — Прим. ред.) погиб мгновенно. Дома в этот вечер он был один, квартира была заперта изнутри. По предварительной информации, родители в этот вечер уехали в родной Углич. Корреспонденты 76.ru отправились на место трагедии и в школу, в которой последние два года учился мальчик.



У многоэтажки, где нашли тело мальчика в пятницу, до сих пор не убраны следы случившегося. Подросток упал с приличной высоты, ударившись о крыльцо магазина на первом этаже дома. На месте виден сбитый кирпич и поломанное металлическое ограждение.



С пятницы никто так и не прибрал место, где нашли тело Серёжи

Зная, что здесь произошло, становится жутко

Трагедия произошла поздно вечером, и о случившемся мало кто знает.



— Какой кошмар! Я ничего не слышала... — рассказала соседка с 12-го этажа подъезда, где жил Серёжа.



Ни с кем не общался

Мальчик учился в местной школе. Мы остановили двух старшеклассников, которые уже торопились домой:



— Знаем его. Из 11-го класса. Он был полненький, возможно, из-за этого у него были личные проблемы. А так, мы его редко видели. Он ни с кем не общался, — рассказали школьники.



Учителя даже не замечали, чтобы Серёжа вёл себя как-то странно. С учёбой у него не было проблем, не было и конфликтов со сверстниками. Для них шок, что Серёжа умер.



— Никогда не замечала, что он был скрытным или закомплексованным. Если надо, он и подойдёт, и спросит. И в последнее время он начал хорошо общаться с одноклассниками. Он же новенький у нас, с 9-го класса учится в этой школе. Недавно совсем мы с ним говорили о поступлении. Он и поступать хотел в вуз, и документы подавать, — рассказала учительница Серёжи.



«Видимо, я не доработал»

— Он был тихим парнем. Сверстники воспринимали его адекватно. Но во время перемены он всё же предпочитал слушать музыку в наушниках, нежели общаться с ребятами. В 10-м классе я преподавал им психологию. Урок был по субботам в восемь утра. Многие прогуливали, а он никогда. Я, видимо, не доработал, — рассказал школьный психолог.



По словам педагога, родители Серёжи никогда не просили поработать над психикой старшеклассника. У мальчика не было никаких отклонений.



Смертельная высота...

Сейчас управление Следственного комитета по Ярославской области выясняет все причины случившегося.

