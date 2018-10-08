Ярославцы готовы купить машину подороже

Ярославские автомобилисты стали покупать более дорогие автомобили. Такую статистику приводит сервис «Юла», публикуя самые популярные у ярославцев марки. Средний чек на покупку подержанного автомобиля вырос за последние четыре месяца на 12% и составил 448 тысяч рублей. Специалисты объясняют, что повышение цен на вторичном рынке авто связано с повышенным спросом на машины ценой до миллиона рублей этим летом.

— Самыми популярными отечественными моделями в Ярославле на вторичном рынке стали Lada Priora (доля продаж среди российских авто — 21%), Lada Kalina (19%), Lada Granta (15%), Lada 4x4 (13%) и УАЗ Patriot (7%), — рассказали специалисты сервиса. — Самым дорогим отечественным автомобилем стал УАЗ Patriot. Его ярославцы продавали в среднем за 452 тысячи рублей.



Среди иномарок лидером в течение года остаётся Ford Focus, затем ярославцы выбирают Chevrolet Niva, Kia Rio, Renault Logan и Opel Astra. Самым дорогим авто в этом списке является кореец Kia Rio, который отдают по 450 тысяч рублей в среднем. А самая дешёвая иномарка Chevrolet Niva — 269 тысяч рублей в среднем.

Чаще всего ярославцы покупают седаны и кроссоверы в чёрном или серебристом кузове.