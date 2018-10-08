Театр имени Волкова признали лучшим среди нестоличных

Специалисты компании «Яндекс» составили список лучших нестоличных театров России. В подборку вошли 19 учреждений культуры из разных городов России. Первое место досталось театру имени Волкова из Ярославля. Следом идут камерный театр из Воронежа и новосибирский театр «Красный факел».



— Включение нас в рейтинг лучших — решение экспертов, на которое мы никак не влияли, — рассказал пресс-секретарь театра имени Волкова Юрий Соболев. — Это приятно. Почему театр Волкова интересен профессиональному и зрительскому сообществу? Репертуар театра постоянно обновляется спектаклями, значимыми с точки зрения театрального искусства. Мы проводим два крупных фестиваля, благодаря которым в Ярославле можно увидеть самые актуальные работы, в том числе известных театральных коллективов страны. Кроме того, Волковский театр всегда готов предлагать нечто новое: читки пьес, обсуждения, мастер-классы. Недавно прошёл марафон современной драматургии, собравший тысячную аудиторию. Спасибо зрителям, которые всё это любят и хорошо принимают.



Эксперты «Яндекса» в свою очередь отметили, что в театре имени Волкова в первую очередь стоит посмотреть спектакли «Без названия» и «Месяц в деревне».



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