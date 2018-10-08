Когда-то пристройка была маленьким синим домиком

Российский блогер-урбанист Илья Варламов решил завершить историю, которая началась после его публикации о самом некрасивом храме страны. Таким он назвал Яковлевско-благовещенский храм в Заволжском районе, сравнив его с придорожным кафе. Его пост возмутил настоятеля храма, который планировал подать на блогера иск в суд за оскорбление чувств верующих.

Такое развитие событий ещё больше поразило блогера, который решил выпустить целый ролик с объяснением, почему так назвал храм.

— Важна историческая среда. Когда ты смотришь на эту фотографию, тебе не хочется думать о Боге. Ваша пристройка — это клеймо. Надеюсь, вы снесёте эту пристройку и вернёте храм людям в том виде, в котором он появился, — говорит Илья Варламов. — Архитектура формирует мысли и эмоции человека. Это не просто стены. От того, в каких стенах мы находимся, зависит то, какие мысли в наших головах рождаются. Почему нельзя было просветительский центр построить рядом?

К слову, о самой двухэтажной пристройке. В ней находится воскресная школа и трапезная, в здании занимаются прихожане всех возрастов, знакомят с верой самых маленьких. Здание самого храма сейчас реставрируется.

Так выглядит пристройка на территории храма. Её видно с проспекта Авиаторов

Так выглядит храм сейчас

Настоятель храма отец Алексей Кириллов спустя несколько дней передумал подавать иск в суд, и решил простить блогеру эту ситуацию. Ведь, судя по кадрам в публикациях Варламова, в живую он церковь мог даже не видеть. За это блогер поблагодарил настоятеля и тут же указал на ещё одну проблему.

— Мой ролик даже не только об этом. А также о том, как любого из нас можно привлечь за слово, за мнение, высказанное в интернете. Сколько ещё таких статей, когда людей могут посадить в тюрьму? Реакция нормального человека от увиденного — кричать, привлекать внимание. Это нормальная реакция человека, который любит свою страну, — высказался Илья Варламов.