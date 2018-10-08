Мальчику стало плохо мгновенно

Судмедэксперты назвали причину смерти 12-летнего школьника, который погиб после того, как выпил водки и понюхал газа для зажигалок.



Мальчик умер от механической асфиксии от рвотных масс. То есть просто захлебнулся собственной рвотой. В СУ СК РФ по Ярославской области подтвердили эту информацию.



Напомним, трагедия произошла 4 октября. Трое школьников купили в ларьке водку, а потом подышали газом для зажигалок. 12-летнему мальчику мгновенно стало плохо. Он умер. Мы спросили у ярославского врача-нарколога Михаила Черноморского, почему один ребёнок погиб, а двое других не пострадали.



— Это зависит от наличия или отсутствия хронических заболеваний, от общего состояния человека на тот момент, а также от концентрации вдыхаемых паров. Для кого-то одна дозировка будет фатальной, а для кого-то нет. Это один из видов токсикомании. Как и любая другая разновидность, она опасна именно передозировкой, — рассказал Михаил Черноморский.



Скорее всего, ребёнку стало плохо именно после того, как он понюхал газа для зажигалок. Но тем не менее алкоголь, который пили дети в тот вечер, также отправили на экспертизу.



— По факту сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшей по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.



Друзья и родные погибшего мальчика до сих пор не верят в случившееся. Они пишут 12-летнему мальчику трогательные послания.

