У машины оторвало крышку капота и отлетело колесо

В Ярославской области двое водителей не поделили сельскую дорогу. Мужчина припарковал свою «девятку» рядом с домом в деревне Дмитриевка Рыбинского района и спокойно отправился домой. Через какое-то время «девятка», но уже другого мужчины, неслась по дороге, на обочине которой стоял припаркованный автомобиль. На внушительной скорости машина влетела в припаркованную. От удара она отлетела в канаву, а ехавшая машина сильно помялась. За рулём был молодой 34-летний мужчина и пассажир.



От удара помялась крыша и выбиты стёкла

— Водитель ехавшей «девятки» и его 34-летний пассажир были доставлены в больницу. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Был он пьян или нет — установит экспертиза, — пояснили в пресс-службе областного УМВД.



Сразу две трагедии с гибелью детей. Какие происшествия обсуждали больше всего на прошлой неделе.