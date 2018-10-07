Удар был лобовым

Авария с «Ауди» и ВАЗ-2115, случившаяся под Ярославлем, обернулась не только трагедией (в этом ДТП погиб человек), но и трудным теперь решением о возмещении ущерба.

Водитель «пятнашки», осознав произошедшее, согласился возместить ущерб молодожёнам из «Ауди». Но как? Сейчас мужчина и сам в больнице.

— Он сказал, что будет возмещать, только у нас нет понимания как. У него есть ребенок. Не хотим забирать у него последнее... — говорит пострадавшая семейная пара. Но признается — после этой аварии у них серьезные проблемы. И с деньгами, и, конечно, со здоровьем.

— Я уже получше, а жене почему-то хуже становится, — переживает супруг.

Авария произошла в конце сентября. В 50 километрах от Ярославля столкнулись отечественная машина и иномарка. В «пятнашке» погиб пассажир и пострадал водитель. В «Ауди» пострадала молодая семейная пара. Ребята ехали из Москвы, только купив этот автомобиль. После выяснилось: водитель ВАЗ-2015 был пьян.