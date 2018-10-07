В Ярославской области таинственно пропал молодой мужчина с татуировками
7 октября 2018 15:44
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Поисковый отряд «ЯрСпас» объявил в розыск 28-летнего Дениса Дьякова, который 5 октября ушел из дома в поселке Красный Волгарь (Некрасовский район). Все эти дни его родные не знают, где он. Волонтёры-поисковики вывесили ориентировку.
Денис невысокого роста — около 155 сантиметров, худощавый, со светлыми волосами. Есть особые примет — на руках и на груди у него татуировки. Был одет в черно-белую куртку, красные спортивные штаны и черные резиновые сапоги-дутики.
— Всем, кто знает о местонахождении Дениса, просьба позвонить нам на горячую линию: 8–910–964–08–38, — пишу волонтёры «ЯрСпаса»
Фото: «ЯрСпас»
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