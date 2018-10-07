Дениса ищут третий день

Поисковый отряд «ЯрСпас» объявил в розыск 28-летнего Дениса Дьякова, который 5 октября ушел из дома в поселке Красный Волгарь (Некрасовский район). Все эти дни его родные не знают, где он. Волонтёры-поисковики вывесили ориентировку.

Денис невысокого роста — около 155 сантиметров, худощавый, со светлыми волосами. Есть особые примет — на руках и на груди у него татуировки. Был одет в черно-белую куртку, красные спортивные штаны и черные резиновые сапоги-дутики.

— Всем, кто знает о местонахождении Дениса, просьба позвонить нам на горячую линию: 8–910–964–08–38, — пишу волонтёры «ЯрСпаса»