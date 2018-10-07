У «семерки» смяло всю переднюю часть

Вчера около пяти часов вечера в Рыбинске произошло ДТП — на перекрестке улицы 9 Мая и Суркова столкнулись два автомобиля — «Рено-Логан» и ВАЗ-2107.

— В результате ДТП есть пострадавшие, — сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области. Но на данный момент затруднились ответить, кто именно пострадал и каков характер травм.

Авария попала на камеры наружного наблюдения. Видео выложили в группе «Авто Новости Рыбинск» во «ВКонтакте».