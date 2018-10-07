В Рыбинске на перекрёстке столкнулись две машины: есть пострадавшие
7 октября 2018 13:27
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Вчера около пяти часов вечера в Рыбинске произошло ДТП — на перекрестке улицы 9 Мая и Суркова столкнулись два автомобиля — «Рено-Логан» и ВАЗ-2107.
— В результате ДТП есть пострадавшие, — сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области. Но на данный момент затруднились ответить, кто именно пострадал и каков характер травм.
Авария попала на камеры наружного наблюдения. Видео выложили в группе «Авто Новости Рыбинск» во «ВКонтакте».
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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