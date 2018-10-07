Всю ночь в области будут лить мощные дожди

Ярославские спасатели выпустили экстренное предупреждение об ухудшении погоды. Уже в ближайшие три часа на Ярославль обрушится крепкий ветер с порывами до 17 метров в секунду.

— Местами по Ярославской области ожидается усиление юго-западного ветра порывами 12–17 метров в секунду, в северных районах области сильный дождь, — уточняют в управлении МЧС по Ярославской области.

Такая погода продержится всю ночь. Спасатели предупреждают, что ливни могут повредить линии электропередач, оставив без света отдалённые районы.

Телефон спасателей для экстренных случаев: 101.

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