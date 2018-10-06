Авария случилась на Республиканском проезде, где нередко разгоняются водители 
Авария случилась на Республиканском проезде, где нередко разгоняются водители 

Сегодня днём в Ярославле на мокрой дороге занесло «Митсубиши Лансер». Машина ехала по Республиканскому проезду в районе станции Приволжье. 

Иномарку занесло и она наехала на препятствие, от чего у машины разбило перёд. 

— В аварии двое пострадавших — мужчина водитель и ребёнок, — уточнили в управлении МЧС по Ярославской области. 

Скорая увезла обоих в больницу. 