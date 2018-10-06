Авария случилась на Республиканском проезде, где нередко разгоняются водители

Сегодня днём в Ярославле на мокрой дороге занесло «Митсубиши Лансер». Машина ехала по Республиканскому проезду в районе станции Приволжье.

Иномарку занесло и она наехала на препятствие, от чего у машины разбило перёд.

— В аварии двое пострадавших — мужчина водитель и ребёнок, — уточнили в управлении МЧС по Ярославской области.

Скорая увезла обоих в больницу.