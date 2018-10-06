Пострадал ребёнок: на мокрой дороге в Ярославле разбился «Митсубиши»
6 октября 2018 21:29
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Сегодня днём в Ярославле на мокрой дороге занесло «Митсубиши Лансер». Машина ехала по Республиканскому проезду в районе станции Приволжье.
Иномарку занесло и она наехала на препятствие, от чего у машины разбило перёд.
— В аварии двое пострадавших — мужчина водитель и ребёнок, — уточнили в управлении МЧС по Ярославской области.
Скорая увезла обоих в больницу.
Фото: Управление МЧС по ЯО
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