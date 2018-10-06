В центральном сквере Ярославля появится детский городок со средневековыми замками и модными качелями. Мэрия Ярославля опубликовала закупку, собираясь потратить 5,7 миллиона рублей на обустройство детской площадки в Бутусовском сквере.

Предлагается два варианта городка.

Первый вариант

Второй вариант

— Участник закупки в первой части заявки: может по своему желанию выбрать одно из двух представленных выше предложений (вариантов), соответствующее вышеуказанным параметрам, — уточняется в электронном документе.

Также в сквере появятся качели

В Ярославле также переделают Юбилейный парк, из него уберут динозавров.