В Бутусовском сквере поставят модный детский городок: каким он будет
6 октября 2018 20:21
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В центральном сквере Ярославля появится детский городок со средневековыми замками и модными качелями. Мэрия Ярославля опубликовала закупку, собираясь потратить 5,7 миллиона рублей на обустройство детской площадки в Бутусовском сквере.
Предлагается два варианта городка.
— Участник закупки в первой части заявки: может по своему желанию выбрать одно из двух представленных выше предложений (вариантов), соответствующее вышеуказанным параметрам, — уточняется в электронном документе.
В Ярославле также переделают Юбилейный парк, из него уберут динозавров.
Фото: Госзакупки
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