Ярославцы застукали воришку

Бдительные жители Дзержинского района сняли на видео похитителя ёлок. Мужчина выкорчёвывал деревья прямо под окнами многоэтажек на Ленинградском проспекте. У домов, напротив торгового центра «Альтаир».

— Выкопал ёлку и понёс в неизвестном направлении, — комментирует женщина, которая засняла похитителя.

Местные жители говорят, что ёлочки вдоль проспекта высаживали всего пару недель назад во время городской акции.

В Ярославле кража цветов и деревьев — проблема городского масштаба. Её поднимал даже экс-мэр Владимир Слепцов на общегородских планёрках. А жители Кировского района до сих пор ищут похитительницу туи, которую женщина выкопала голыми руками.