Работы ярославца изумительны

Фотограф из Ярославля Алексей Скалин отправится в большое горное путешествие по Кавказу. Из своей поездки он готов отправлять фотооткрытки всем желающим.

— Если у вас есть любимые места на Кавказе или вы желаете получить душевный привет оттуда, напишите мне ваш почтовый адрес. И ждите письмо, наполненное теплотой Кавказских гор. Я обязательно сделаю фотографию специально для вас, — пишет в своих соцсетях фотограф Алексей Скалин. — Хочется как можно большему количеству искренних людей сделать приятно!

Фото Амфитеатра на плато Бермамыт

Маршрут путешествия у фотографа следующий: начнётся оно в самой южной точке Дагестана и закончится в пригороде Анапы на озере Сукко. Проследить за ним можно будет в Instagram Алексея.

