Детский сад строят в микрорайоне «Яблоневый посад»

Назвали дату, когда в Брагино откроется новый детский сад на 280 мест. Рабочие вовсю приступили к стройке четырёхэтажного здания с одним подземным этажом. По графику, если всё пойдёт по плану, детский сад сдадут в ноябре следующего года.

— Подрядчик уже выкопал котлован и приступил к закладке фундамента, — рассказал директор областного департамента строительства Виктор Неженец. — В данный момент на объекте работают около 30 человек.



Стоимость строительства детского сада — больше 208 миллионов рублей, 43 из которых пришли из федерального бюджета.