Детский сад строят в микрорайоне «Яблоневый посад» 
Детский сад строят в микрорайоне «Яблоневый посад» 

Назвали дату, когда в Брагино откроется новый детский сад на 280 мест. Рабочие вовсю приступили к стройке четырёхэтажного здания с одним подземным этажом. По графику, если всё пойдёт по плану, детский сад сдадут в ноябре следующего года. 

— Подрядчик уже выкопал котлован и приступил к закладке фундамента, — рассказал директор областного департамента строительства Виктор Неженец. — В данный момент на объекте работают около 30 человек.

Стоимость строительства детского сада — больше 208 миллионов рублей, 43 из которых пришли из федерального бюджета. 

Детский сад будет большим 
Детский сад будет большим 