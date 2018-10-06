Стало известно, когда в Ярославле достроят новый детский сад с подземным этажом в Брагино
6 октября 2018 12:54
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Назвали дату, когда в Брагино откроется новый детский сад на 280 мест. Рабочие вовсю приступили к стройке четырёхэтажного здания с одним подземным этажом. По графику, если всё пойдёт по плану, детский сад сдадут в ноябре следующего года.
— Подрядчик уже выкопал котлован и приступил к закладке фундамента, — рассказал директор областного департамента строительства Виктор Неженец. — В данный момент на объекте работают около 30 человек.
Стоимость строительства детского сада — больше 208 миллионов рублей, 43 из которых пришли из федерального бюджета.
Фото: Правительство Ярославской области
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