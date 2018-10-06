Девушка не заметила пенсионера

В Ярославле прямо у пешеходного перехода сбили человека. Всё произошло на проспекте Фрунзе у дома № 83. Honda CR-V сбила пожилого дедушку.

За рулём внедорожника оказалась 25-летняя девушка.

— Мужчина с травмами госпитализирован в больницу. Авария произошла 5 сентября около 8:05, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

76-летнему пенсионеру понадобилась помощь врачей, чтобы прийти в себя.