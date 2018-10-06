Животные с вечера бродят по городу

В Ярославской области у фермера сбежало стадо коров. Животные отправились гулять по Тутаеву, удивляя местных жителей.

— Люди, отзовитесь, чьи коровы гуляют по улице Ленина? Пора же их доить, их штук 20, — написали накануне вечером в группе «Подслушано в Тутаеве».



Животные всполошили местных собак, которые устроили лай вслед животным.

К утру воскресенья стадо дошло до Покровской церкви, где коровы облюбовали зелёные лужайки.