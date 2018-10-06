В Ярославской области 20 коров сбежали от хозяина и ушли гулять в город
6 октября 2018 11:14
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В Ярославской области у фермера сбежало стадо коров. Животные отправились гулять по Тутаеву, удивляя местных жителей.
— Люди, отзовитесь, чьи коровы гуляют по улице Ленина? Пора же их доить, их штук 20, — написали накануне вечером в группе «Подслушано в Тутаеве».
Животные всполошили местных собак, которые устроили лай вслед животным.
К утру воскресенья стадо дошло до Покровской церкви, где коровы облюбовали зелёные лужайки.
Фото: Юлия Тарасова, Подслушано в Тутаеве / vk.com
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