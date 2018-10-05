Интернет стал причиной, по которой усмотрели коррупционные факторы в работе администраций

В Ярославской области в работе администраций сразу двух районов нашли факты коррупции. Прокуратура проверила соблюдение антикоррупционного законодательства в Некоузском районе и Волжском сельском поселении. И местные чиновники не прошли эту проверку.

А причиной нарушений стал интернет. Чиновники не выкладывали на своих сайтах информацию обо всех проектах, которые проводятся за бюджетный счёт.

— Всего прокуратурой района за 2018 год выявлено 12 проектов органов местного самоуправления, содержащих коррупциогенные факторы, — рассказали в областной прокуратуре.

Сейчас прокурор изучает эти проекты, проверяя, нет ли в них предпосылок для коррупции.

Кстати, ярославцам предлагают пристыдить коррупционеров.