Афиша 76.ru: идём на встречу с Артемием Троицким, слушаем инди-песни и помогаем бездомным собакам
Завтра наступят первые выходные прохладного, но солнечного октября. А вы уже думали, как провести их нескучно? 76.ru подготовил афишу выходного дня. Начинаем отрываться уже сегодня.
Слушаем поэтические песни инди-группы из Костромы
Послушать поэтические песни и насладиться мелодичной музыкой приглашает молодая инди-рок группа из Костромы. Сегодня музыканты приезжают в наш город. «Весна в Сан-Бликко» — это трио из клавиш, гитары и саксофона. Ребята поют песни с поэтическими текстами. Осенний тур приурочен к выходу первой книги стихов вокалиста группы Кирилла Нагорнюка, которая называется «Оркестр в рукаве».
Где: Арт-пространство «Тепло», ул. Советская, 2а.
Когда: 5 октября в 19:00.
Почём: 300 рублей.
Благотворительный рок-концерт на корм и лечение животным
На следующий день арт-пространство «Тепло» вновь открывает свои двери. В нашем городе пройдёт всероссийский благотворительный фестиваль «Рок в защиту животных». Акция приурочена ко дню защиты животных, который состоялся четвертого октября. Рок-музыканты из разных городов России будут выступать на одной сцене. Всю выручку от концерта организаторы передадут приюту «Вита» на корм и лечение животным.
Когда: 6 октября в 17:30.
Почём: 200 рублей.
Концерт певицы Хелависы
Для фанатов фолк-рока отличная новость. В субботу в Ярославль приезжает солистка группы «Мельница» Хелависа. Вокалистка и арфистка, сочинительница песен с опытом и квалификацией академического лингвиста споёт сыграет на арфе на сцене Дворца молодёжи вместе с гитаристом группы Сергеем Вишняковым. Музыканты представят свой новый альбом.
Где: Дворец молодежи, проспект Ленина, 27.
Когда: 6 октября в 19:00.
Почём: от 1000 рублей.
Встреча с Артемием Троицким и показ фильма «Критик»
Восьмого октября в Ярославль приезжает известный рок-журналист Артемий Троицкий. Кстати, наш земляк. Приедет он не просто так — привезёт фильм «Критик» со своим участием, а также проведет встречу с поклонниками. Задать свой вопрос или посмотреть кино можно уже вечером в это воскресенье.
Где: кинотеатр «Нефть», Московский пр., 92.
Когда: 7 октября в 18:00.
Почём: от 600 до 1300 рублей.