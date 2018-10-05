Выходные — ещё один повод погулять по любимому городу

Завтра наступят первые выходные прохладного, но солнечного октября. А вы уже думали, как провести их нескучно? 76.ru подготовил афишу выходного дня. Начинаем отрываться уже сегодня.

Слушаем поэтические песни инди-группы из Костромы

Послушать поэтические песни и насладиться мелодичной музыкой приглашает молодая инди-рок группа из Костромы. Сегодня музыканты приезжают в наш город. «Весна в Сан-Бликко» — это трио из клавиш, гитары и саксофона. Ребята поют песни с поэтическими текстами. Осенний тур приурочен к выходу первой книги стихов вокалиста группы Кирилла Нагорнюка, которая называется «Оркестр в рукаве».



Где: Арт-пространство «Тепло», ул. Советская, 2а.

Когда: 5 октября в 19:00.

Почём: 300 рублей.



Благотворительный рок-концерт на корм и лечение животным



В эту субботу можно совместить приятное с полезным

На следующий день арт-пространство «Тепло» вновь открывает свои двери. В нашем городе пройдёт всероссийский благотворительный фестиваль «Рок в защиту животных». Акция приурочена ко дню защиты животных, который состоялся четвертого октября. Рок-музыканты из разных городов России будут выступать на одной сцене. Всю выручку от концерта организаторы передадут приюту «Вита» на корм и лечение животным.



Когда: 6 октября в 17:30.

Почём: 200 рублей.



Концерт певицы Хелависы



Для фанатов фолк-рока отличная новость. В субботу в Ярославль приезжает солистка группы «Мельница» Хелависа. Вокалистка и арфистка, сочинительница песен с опытом и квалификацией академического лингвиста споёт сыграет на арфе на сцене Дворца молодёжи вместе с гитаристом группы Сергеем Вишняковым. Музыканты представят свой новый альбом.



Где: Дворец молодежи, проспект Ленина, 27.

Когда: 6 октября в 19:00.

Почём: от 1000 рублей.



Встреча с Артемием Троицким и показ фильма «Критик»

Артемий Троицкий авторитетная личность в российской и зарубежной музыке

Восьмого октября в Ярославль приезжает известный рок-журналист Артемий Троицкий. Кстати, наш земляк. Приедет он не просто так — привезёт фильм «Критик» со своим участием, а также проведет встречу с поклонниками. Задать свой вопрос или посмотреть кино можно уже вечером в это воскресенье.



Где: кинотеатр «Нефть», Московский пр., 92.

Когда: 7 октября в 18:00.

Почём: от 600 до 1300 рублей.