Самого бюджетного флагмана из новой серии в Ярославской области пока не найти

Жители Ярославской области оказались в числе любителей смартфонов компании Apple — ярославцы попали в топ-20 регионов, где лучше всего раскупают iPhone онлайн.

Так, по данным компании OFD.ru, которая анализирует рынок онлайн-касс, в сентябре в России купили больше 46 тысяч смартфонов этой марки. Ярославская область на 20 месте по количеству проданных iPhone, жители региона купили 626 телефонов.

— Самой популярной моделью в Ярославской области в сентябре стал iPhone SE, его было продано онлайн 138 штук, — рассказал оператор фискальных данных. — На втором месте — iPhone X (108 штук), на третьем — iPhone 7 (84 смартфона).

28 сентября в России стартовали продажи новых флагманов этой марки, и ярославцы уже прикупили себе несколько дорогих смартфонов. Так, в Ярославской области в сентябре продали 42 телефона iPhone XS Max — самая дорогая модель из новинок, стоимость которой может достигать 126 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Также в области продали 14 самых компактных новинок iPhone XS, цена на эту модель начинается от 87 тысяч рублей.