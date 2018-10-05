Посмотрим, как покажет себя новый и.о. мэра Ярославля

В Ярославле со следующей пятницы стартует новый сезон полюбившегося горожанам сериала «Мэр в прямом эфире разносит подчинённых» — в мэрии возобновят трансляцию общегородских совещаний, которые так любил предыдущий глава города Владимир Слепцов. Только теперь главным героем этих городских планёрок станет Владимир Волков.

— Совещание будет начинаться, как и прежде, в 9 утра, — рассказали в мэрии Ярославля. Все руководители структурных подразделений мэрии Ярославля будут решать актуальные вопросы, посвященные жизни города.



В каком стиле будет вести планерки Волков, можно посмотреть здесь.

Всё самое интересное с этих совещаний можно будет прочитать на нашем сайте. Надеемся, политика информационной открытости всё же продолжится. Предыдущие совещания главы города привлекали внимание — на них мэр чего только ни требовал от своих подчинённых — разобраться с одуванчиками, с трусами, с ларьками. Каждое совещание проверяли, как выполнены наказы градоначальника по благоустройству дворов и ремонту дорог. Главам районов приходилось несладко, когда на их головы обрушивался гнев мэра.

Вчера новый и.о мэра Ярославля Владимир Волков приступил к своей работе. Что известно о новом руководителе города, читайте в нашем материале.