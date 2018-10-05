Депутат Терешкова пожертвовала свой сертификат на роспись церкви в родном селе

Депутат Государственной думы России Валентина Терешкова получила на Евразийском женском форуме приз в номинации «Служение делу мира» — сертификат на 1 миллион рублей. Его она передала настоятелю храма святителя Николая Чудотворца в селе Никульское. Решила, что восстановить церковь в родном селе — самое лучшее, на что можно потратить эти деньги.



— На эти деньги сделают работы по росписи храма, — уточнила первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.



Первую церковь в селе Никульское начали строить в 2013 году, а освящение храма состоялось через семь лет — в день 55-летия полёта Терешковой в космос. Рядом с церковью находится музей «Космос», посвящённый её полёту.



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