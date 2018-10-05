Директор заплатит 12 тысяч рублей

Директор ООО «Ярстройторг» заплатил штраф за то, что платил своим работникам очень маленькую зарплату. Прокуратура выяснила, что она была намного меньше прожиточного минимума. В отношении директора возбудили административное дело.



— Установлено, что в ООО «Ярстройторг» в период с апреля по июнь 2018 года работникам при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда заработная плата начислялась и выплачивалась в размере ниже минимального размера оплаты труда. Директора приговорили к штрафу в размере 12 тысяч рублей, — рассказали в прокуратуре Красноперекопского района.



С с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда — 9 489 рублей.

Кроме того, мужчину обязали поднять зарплату своим сотрудникам.

