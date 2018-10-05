Платил копейки: в Ярославле директора организации оштрафовали за мизерную зарплату своим сотрудникам
Директор ООО «Ярстройторг» заплатил штраф за то, что платил своим работникам очень маленькую зарплату. Прокуратура выяснила, что она была намного меньше прожиточного минимума. В отношении директора возбудили административное дело.
— Установлено, что в ООО «Ярстройторг» в период с апреля по июнь 2018 года работникам при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда заработная плата начислялась и выплачивалась в размере ниже минимального размера оплаты труда. Директора приговорили к штрафу в размере 12 тысяч рублей, — рассказали в прокуратуре Красноперекопского района.
С с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда — 9 489 рублей.
Кроме того, мужчину обязали поднять зарплату своим сотрудникам.