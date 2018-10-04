Мужчина скрылся с места ДТП

Сегодня рано утром в Ярославской области произошло смертельное ДТП: автомобиль насмерть сбил пешехода. Водитель с места аварии скрылся. Его объявили в розыск. Спустя несколько часов сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 56-летний житель Рыбинского района.



— Сегодня около половины шестого утра на окружной дороге Рыбинска, в районе деревни Узково, водитель на иномарке сбил мужчину — жителя Рыбинского района. По факту ДТП проводится проверка, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

