Сбил насмерть и уехал: полицейские задержали мужчину, который скрылся с места ДТП
4 октября 2018 20:47
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Сегодня рано утром в Ярославской области произошло смертельное ДТП: автомобиль насмерть сбил пешехода. Водитель с места аварии скрылся. Его объявили в розыск. Спустя несколько часов сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 56-летний житель Рыбинского района.
— Сегодня около половины шестого утра на окружной дороге Рыбинска, в районе деревни Узково, водитель на иномарке сбил мужчину — жителя Рыбинского района. По факту ДТП проводится проверка, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Фото: Александра Савельева
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