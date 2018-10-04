Местная организация задолжала газовикам несколько миллионов рублей

Сотни домов, школа и детский сад в Некрасовском районе до сих пор сидят без отопления. Взрослые и дети из села Левашово мёрзнут из-за того, что местная организация задолжала несколько миллионов рублей газовым службам. Кроме того, сельская котельная оказалась абсолютно не готова к подаче тепла.



— Судебный пристав-исполнитель вручил должнику постановление о возбуждении исполнительного производства, а также предупредил об уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Руководство организации обязалось в течение нескольких дней исполнить судебное решение. Приставы держат данное производство на особом контроле, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.



Кстати, ранее мы рассказывали о том, что пол-Ярославля до сих пор мёрзнет в своих домах. Что на это сказали в мэрии, читайте здесь.